Pesar: PS recorda “acérrimo defensor dos valores da democracia”

O PS-Madeira emitiu há instantes uma nota de pesar pelo falecimento repentino do ex-deputado socialista José Manuel Coelho, encontrado esta manhã sem vida na Levada do Norte, no Lombo de São João.

”Acérrimo defensor dos valores da democracia, da liberdade e da justiça social, José Manuel Coelho revelou-se uma das figuras mais marcantes do Partido Socialista no concelho da Ponta do Sol, transpondo essa mesma postura para o palco parlamentar”, destaca o PS-Madeira.

Paulo Cafôfo, citado na nota de pesar, sublinha a “forma séria de fazer política, por acreditar na mudança e lutar de forma abnegada, contra tudo e contra tantos, pela sua terra, a Ponta do Sol”.

José Manuel Coelho foi vereador à Assembleia Legislativa da Madeira e foi também vereador na Câmara Municipal da Ponta do Sol, à qual foi candidato pelo PS nas eleições autárquicas de 2005.

O partido conclui endereçando as mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos do falecido, em particular a Carlos Coelho, presidente da Assembleia Municipal da Ponta do Sol e da Concelhia do PS da Ponta do Sol.

Recorde-se que Célia Pessegueiro suspendeu a campanha eleitoral até ao funeral.