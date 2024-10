‘Perdidos e Achados’: ‘Oásis’ entre poeiras, sucata e embarcações perdidas (com fotos)

Por detrás do caos visual, que é a zona portuária do Porto Novo, sob o viaduto da via rápida, em Gaula, há uma baía, que é um ‘oásis’ para pescadores e banhistas e tem um ambiente tropical com ‘alto astral’.

Do cais para terra, tem-se uma visão panorâmica da baía e do calhau, que no verão é procurado por banhistas. Apesar de não oferecer as mesmas condições que oferecem as zonas balneares reconhecidas como tal, a praia é há muito frequentada por moradores da freguesia de Gaula e por quem reconhece, ao local, argumentos para uma boa experiência de veraneio.