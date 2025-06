‘Perdidos e Achados’: Fonte Vinhático leva lazer ao ‘coração’ da Camacha (com fotos)

A vereda da Fonte Vinhático, na freguesia da Camacha, está de ‘cara lavada’. Trata-se de um importante trilho que, noutros tempos, era usado por crianças como corte de caminho com destino à escola, assim como por muitos adultos que transportavam carga às costas entre diversos sítios daquela localidade do concelho de Santa Cruz.

Antes da polémica se ter instalado com o proprietário da Quinta das Almas, Pedro Fernandes, presidente da Junta da Camacha, contou ao JM as origens daquela vereda, escondida no coração da Camacha. Segundo o presidente daquele órgão de poder local, foi uma nota publicada no final de setembro de 1925, no Jornal da Madeira e, mais recentemente, através de Fernanda Nóbrega, camachense, que trouxe à luz a história do local.