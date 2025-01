A Cota 500 tem vindo a ser, além de uma importante via de ligação às zonas altas do concelho, um espaço de estacionamento e um percurso pedonal para muitas caminhadas de fim de tarde, depois de um extenuante dia de trabalho ou até mesmo de fim de semana, para relaxar do stress quotidiano.

O Jornal esteve no local, por estes dias, para saber das principais preocupações daqueles que vivem, por exemplo, no Curral Velho, no Laranjal e outros sítios cujos acessos são mais difíceis e em que até os transportes públicos utilizam viaturas especiais.