A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites informou hoje que, de acordo com o Instituto de Segurança Social, a aprovação da pensão de invalidez passa a ser automática.

“Assim sendo, quando é atribuída uma incapacidade igual ou superior a 60%, certificada pelo Sistema de Verificação de Incapacidades, basta através da Segurança Social Direta, solicitar o pedido. Esta ferramenta, permite reduzir os tempos de análise e de atribuições de pensões”, sublinha a associação

A medida integrada no “programa de transformação digital que está a mudar a Segurança Social, com o objetivo de modernizar e melhorar a eficiência dos serviços” é enaltecida pelos responsáveis associativos, que fazem votos para que possa “em breve abranger outros serviços, de modo a facilitar e melhorar o acesso por parte das pessoas com deficiência e seus familiares”.