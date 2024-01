Pelotão que esteve na Roménia com cerimónia de receção no RG3

No dia 24 de janeiro às 10h00 realiza-se no Regimento de Guarnição n.º 3, a cerimónia de receção do pelotão da Zona Militar da Madeira que integrou a 3.ª Força Nacional Destacada que esteve na Roménia no 2º semestre de 2023. A cerimónia conta com a presença de diversas entidades regionais, e tem como momento alto a entrega da imagem de Nossa Senhora do Monte que acompanhou o pelotão madeirense.

Esta missão, que integrou mais de duas centenas de militares, composta por elementos provenientes de várias Unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea visou reforçar a presença de Forças na região sudeste da Aliança, no âmbito das Enhanced Vigilance Activities.

Os 30 militares madeirenses, provenientes do Regimento de Guarnição n.º 3 fizeram o seu aprontamento entre outubro de 2022 e abril de 2023, após o que a sua projeção para a Roménia, passaram por um período de capacitação operacional, permitindo assim a sua participação em ações de treino em contexto multinacional.

Aliado às tarefas padronizadas de manutenção e operacionalização dos meios, os militares portugueses desenvolveram uma série de treinos fundamentais num ambiente multinacional exigente, tal como o aperfeiçoamento da técnica individual, procedimentos de planeamento de treino operacional com a finalidade de garantir a prontidão e competência técnico-tática e potenciar a interoperabilidade e capacidade de resposta das diferentes forças presentes no terreno.

Durante a missão, os militares da ZMM planearam, prepararam e participaram em vários exercícios multinacionais com forças militares Romenas, Americanas, Francesas, Italianas, Polacas e Macedónias, destacando-se os exercícios SCORPION LEGACY, BLACK SCORPION, EAGLE FULGER e EAGLE TRUMFATOR. Estes exercícios com as Forças Aliadas têm como objetivo o fortalecimento da visibilidade e prontidão das mesmas, executando treinos de operações ofensivas e defensivas, treino operacional em ambiente urbano, desenvolvimento da confiança mútua e criação de um ambiente interoperacional entre aliados.