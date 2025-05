Decorreu esta quinta-feira a reunião agendada entre o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT).

Na reunião, o Secretário Regional com a tutela dos transportes sublinhou que o acordo celebrado pela empresa Horários do Funchal com o Sindicato para o triénio 2023-2025 está a ser cumprido na íntegra. Pedro Rodrigues destacou ainda que tem havido um aumento dos salários dos profissionais em valor superior à taxa de inflação, permitindo aos trabalhadores uma melhoria do seu poder de compra efetivo, o que reflete o compromisso contínuo com a valorização da profissão e do setor.

No que diz respeito à redução do horário de trabalho pretendida pelo Sindicato, o governante fez um alerta mencionando que face à escassez de recursos humanos nesta área, à semelhança do que acontece noutros setores, a questão deverá ser ponderada com especial atenção de forma a não comprometer a sustentabilidade e a qualidade do serviço, com consequência para os utentes.

No final do encontro, o Secretário Regional reiterou o compromisso do Governo Regional em continuar a cumprir os acordos previamente estabelecidos, num diálogo franco, e buscar soluções para enfrentar os desafios, com vista a garantir a eficiência dos serviços dos transportes públicos na RAM.