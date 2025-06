Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, realizou esta manhã uma visita à obra em curso na Rua da Levada do Cavalo, freguesia de São Pedro, no Funchal, onde estão a ser construídos 66 fogos para habitação a custos controlados.

Este empreendimento representa um investimento de 14 milhões de euros por parte do Governo Regional da Madeira, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e inclui 39 habitações de tipologia T1 e 27 de tipologia T2. A iniciativa visa reforçar o parque habitacional público da Região e responder às crescentes necessidades de habitação acessível, através do Programa Renda Reduzida.

Durante a visita, o governante afirmou que “este projeto traduz o compromisso do Governo Regional em garantir habitação digna e acessível às famílias da Região. Mais do que palavras, estamos a concretizar ações efetivas e isso está à vista, até ao momento já entregámos 171 habitações no âmbito do Programa Renda Reduzida, e está prevista a entrega de mais unidades ainda no mês de julho.”

O titular da pasta das Infraestruturas aproveitou a ocasião para congratular a entidade promotora “pela iniciativa, pelo trabalho que está a desenvolver e pelo compromisso demonstrado na edificação de habitações de qualidade que certamente irão acolher com dignidade as famílias da nossa Região.” A obra conta atualmente com 60 trabalhadores diariamente, demonstrando a dinâmica e o ritmo acelerado dos trabalhos em curso.

A visita contou com a presença do Conselho de Administração e técnicos da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e do Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro.