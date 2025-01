O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que marcou presença na cerimónia de aniversário da companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em representação de Miguel Albuquerque, referiu que “a história tem de ser respeitada e todos aqueles que não gostam da Madeira estão identificados”.

Pedro Ramos evidenciou o percurso positivo da Autonomia, que não pode ser destruída e constantemente atacada por outros madeirenses. Criticou os sonhos desmedidos pelo poder. Falou da Orçamento da Região, que tinha valores significativos para a Saúde e Proteção Civil mas que não está em vigor devido à situação que todos conhecem.

O governante disse que a Madeira não pode parar e está a trabalhar para ser uma região saudável e segura. “Protegemos todos”, garantiu, indo buscar os incêndios que não fizeram vítimas. Embora “queiram provar ao contrário, na Madeira, a Saúde está bem melhor”, disse ainda, criticando o aproveitamento político dos outros partidos da Região.

Pedro Ramos falou também da Proteção Civil da Madeira [Richard Marques está presente], destacando todo o trabalho feito e garantiu que “estaremos sempre presentes para a nossa população “. São mais de 4 milhões na Saúde, disse também, defendendo a política que tem vindo a ser seguida pelo Governo de Miguel Albuquerque.

Destacou que o Governo foi responsável pela formação de 104 elementos em Santa Cruz e também investiu em equipamentos e viaturas para este concelho.

Ironizou com as declarações de Paulo Cafôfo e disse, por exemplo, que se for Governo, vai construir ainda mais um hospital e vai visitar as urgências e tirar selfies para as campanhas eleitorais. Prosseguiu com a ironia, prometendo também dois aviões cargueiros.

Deixou, por fim, o apelo aos partidos para que respeitem o desejo dos madeirenses.