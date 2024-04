O secretário regional de Saúde e Proteção Civil não diz que sim, nem que não a uma possível exoneração de algum elemento que pertence à sua tutela e que tenha apoiado a candidatura de Manuel Antônio Correia nas eleições internas do PSD-Madeira.

À margem da visita a um novo espaço da delegação na Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Pedro Ramos recusou-se a comentar.

Recorde-se que a secretária regional Rafaela Fernandes exonerou António Trindade, depois de este ter apoiado o antigo secretário regional e que concorreu contra Miguel Albuquerque nas eleições internas.

Quando confrontado com as críticas do JPP relativamente aos telefonemas feitos por Pedro Ramos para o apelo ao voto em Miguel Albuquerque, o secretário regional limitou-se a dizer: “se calhar, eles também queriam um telefonema!”.