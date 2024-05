Paulo Cafôfo, presidente do PS e cabeça-de-lista às eleições regionais, assegurou hoje a agricultores, criadores de gado e apicultores, que o PS tem soluções concretas com vista ao aumento dos rendimentos líquidos dos produtores e à valorização da produção regional.

Num encontro realizado esta tarde, na Ponta do Sol, o dirigente socialista o líder socialista defendeu o aumento do apoio aos produtores de culturas tradicionais, com base nos custos de produção e de acordo com os objetivos que se pretendem para cada setor.

No caso da banana, que considera “o fruto fresco mais mal pago”, Paulo Cafôfo reafirmou o compromisso de, se o PS for Governo na Região, “aumentar em 25 cêntimos o valor pago aos produtores por cada quilo em todas as categorias”.

Defende de igual modo, que “é igualmente objetivo abrir o mercado, alterando os requisitos mínimos de criação de organizações de produtores para o setor, e permitir a comercialização de pequenas quantidades de banana ao consumidor final, sem que os mesmos percam o subsídio da Europa”.

Relativamente à cana-de-açúcar, além de entender que o preço mínimo a pagar ao produtor tem de ser mais elevado, defende “critérios de majoração desse valor de acordo com a qualidade do produto, nomeadamente o teor de açúcar e o modo de produção, estimulando práticas sustentáveis e mais eficientes”.

Quanto à vinha, a valorização do preço pago ao produtor deverá, segundo o PS, passar “pela criação de incentivos à diversificação das castas produzidas e à qualidade da uva”.

O PS Madeira, pela voz do presidente, disse ainda que também tenciona reforçar a aposta na agricultura biológica, “estabelecendo metas que irão ao encontro da Estratégia Europeia, que, como sabemos, por si só, defende a valorização da produção pela qualidade e a defesa do ambiente, fundamental para credibilizar a marca Madeira quanto à sua sustentabilidade”.

“Estas são medidas fundamentais para a defesa da nossa produção regional e para valorizar o trabalho de todos os homens e mulheres que se dedicam a esta atividade e que lançam as mãos à terra”, defende.

Perante os criadores de gado, o líder socialista afiançou que, “com um Governo do PS, será implementado um novo regime silvopastoril que considere o pastoreio dirigido como um serviço público em que os rebanhos acompanhados sejam apoiados por área limpa, como forma de diminuir o risco de incêndio na Região”.

A um outro nível, Paulo Cafôfo “assegurou que será cumprido o Plano Apícola Nacional, permitindo que os apicultores madeirenses possam beneficiar dos mesmos direitos e apoios que os restantes produtores do País”. Defendeu ainda a implementação de zonas controladas e medidas de valorização da apicultura regional, considerando os serviços ecossistémicos que cumprem, nomeadamente a segurança do território, a polinização das espécies e a biodiversidade.