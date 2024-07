Um automóvel incendiou-se, na tarde desta terça-feira, quando circulava na via rápida, na zona do nó da Cancela.

O incidente aconteceu no troço de saída da via rápida do nó da Cancela, que dá acesso à Cancela e à Estrada do Garajau, no sentido Este-Oeste. Para o local foram mobilizados vários meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, incluindo dois veículos pesados e uma ambulância.

Uma coluna de fumo era bem visível naquela zona e o momento foi registado por várias pessoas.