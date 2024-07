O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, que participou, hoje, em representação do Governo, na cerimónia da freguesia de Machico, defendeu que “é preciso que sejamos mais responsáveis e pensemos na Madeira em primeiro lugar”. Uma farpa deixada ao Chega, que ainda não manifestou qual vai ser a sua posição, na análise do Programa de Governo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O governante não deixou de elencar uma série de medidas feitas no setor que tutela, referindo que, nos últimos dez anos, o Serviço Regional de Saúde iniciou um caminho de modernização e desenvolvimento em termos organizacionais, cumprindo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Referiu que o investimento global tem sido em todos os concelhos. Para Machico, foram vários os investimentos, quer na Saúde, como em todas as diferentes áreas. Falando em concelho e não em freguesia, referiu que o investimento em Saúde, em Machico, supera os 6 milhões por ano. Referiu que o número de atos de saúde no concelho superam os 200 mil por ano.