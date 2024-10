No passado dia 4 de outubro, foram eleitos os novos Órgãos Sociais da Casa do Povo do Santo da Serra. A nova direção inclui Pedro Paixão como presidente, Cristina Freitas no cargo de secretária e Cristina Alves como tesoureira, com o apoio dos suplentes César Freitas e Moisés Silva.

“Estou profundamente grato pela confiança que os sócios depositaram em mim e na minha equipa. Este é um momento de união, e estamos prontos para dar início a um trabalho que visa não só honrar as tradições, mas também trazer inovação e crescimento para a nossa freguesia”, declarou o recém-eleito presidente.

Com uma liderança que se quer “próxima da população”, o novo presidente sublinhou, em comunicado, a importância da colaboração de todos. Mais informa que a nova equipa já delineou os primeiros passos, que passam pela “dinamização de atividades comunitárias, melhoria das infraestruturas e pelo reforço de parcerias estratégicas com entidades locais”.

Para Pedro Paixão, esta eleição representa uma oportunidade clara de reforçar o compromisso com a comunidade, estabelecendo uma Casa do Povo “verdadeiramente inclusiva e aberta a todos”. “Queremos que todos os habitantes de Santo António da Serra sintam que a Casa do Povo é a casa de todos, onde cada um tem um papel fundamental a desempenhar”, sublinha o presidente, reiterando que este mandato será marcado pela proximidade, pela colaboração ativa da população e pela implementação de iniciativas que respondam às reais necessidades da freguesia.

“Com um espírito renovado e uma visão ambiciosa, a nova direção promete não desiludir as expectativas, iniciando já os preparativos para um mandato que será marcado pela proximidade e pelo serviço à comunidade”, conclui a mesma nota.