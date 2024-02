Pedro Nuno Santos fala amanhã aos militantes socialistas no Fórum Machico

Pedro Nuno Santos participará, amanhã, dia 27 de fevereiro, no Comício do PS que terá lugar no Fórum Machico, pelas 19h00.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta deslocação à Madeira, realizada no âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 10 de março, servirá para o secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro falar aos militantes socialistas, numa iniciativa que contará ainda com a intervenção política de Paulo Cafôfo, cabeça de lista pela Madeira.