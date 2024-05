Plano de Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais 2024 começou a ser preparado

Uma reunião preparatória do Plano de Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais (PPVIF-RAM - 2024), documento que define as estratégias de vigilância aos incêndios florestais na Região Autónoma da Madeira, teve lugar hoje na sede do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), com a presença do presidente do Conselho Diretivo, Manuel Filipe, e a Coordenação do Corpo de Polícia Florestal.