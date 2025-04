Pedro Fino sai do Governo por “vontade própria” e pelo que se passou no ano passado

Pedro Fino, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, fez hoje um balanço dos anos em que esteve no Governo Regional, considerou que o trabalho do sucessor Pedro Rodrigues será de “continuidade” e confessou ainda não saber o que fará assim que deixar o executivo.

À margem da tomada de posse dos órgãos regionais para o mandato 2025/2028 da Ordem dos Engenheiros, Pedro Fino disse ainda não ter a certeza se estará na tomada de posse do novo Governo, uma vez que poderá haver uma coincidência de datas com as férias que já havia marcado.

Fino referiu que saiu do Governo por “vontade própria”, mas também “por tudo o que se passou o ano passado”, aludindo ao processo ‘Ab Initio’.

“Eu saio do governo tendo em conta todas as situações que aconteceram no ano passado, e é por vontade própria também”, reforçou.