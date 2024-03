“A engenharia terá sempre um papel fundamental para continuarmos a desenvolver a nossa Região de uma forma sustentável e segura”. Palavras tecidas, esta tarde, por Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, à margem da cerimónia do Dia do Engenheiro, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

O governante reconhece o “desenvolvimento notável” da Madeira nas últimas quatro décadas, tendo a “a engenharia e os engenheiros” sido “um meio” para tornar a obra que é hoje visível possível, sem deixar, porém, de realçar o “mérito político” e capacidade de execução dos sucessivos governos regionais.

Diploma para regular atribuição de habitação

Na próxima semana será levado à Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) um decreto legislativo regional, por iniciativa da maioria parlamentar PSD\CDS\PAN, com vista a regular a atribuição das habitações, uma vez que o processo está atrasado devido ao facto de o Governo Regional estar em gestão.

“Esperamos o contributo de todos porque entramos numa nova fase para a atribuição das habitações e contamos que este processo seja o mais transparente possível e reúna consenso na ALRAM”, adiantou Pedro Fino.

O tutelar da pasta das Infraestruturas espera, até dezembro, terminar as 600 habitações que estão em curso, admitindo a possibilidade de manter o plano inicial de atribuir 180 habitações no primeiro semestre deste ano e deixar 420 para o segundo semestre.

Questionado pelos jornalistas se ainda estará disponível para inaugurar estas obras, Fino optou por não se pronunciar, sublinhando que está focado no trabalho diário.

O novo hospital veio também à baila, com o secretário a garantir que o facto de o executivo estar em gestão não dificulta o desenvolvimento da obra. “Está a decorrer normalmente. Está na segunda fase, que terminará no próximo ano, e contamos lançar o concurso da terceira fase no decorrer deste ano e, portanto, não tem qualquer implicação nos prazos”, rematou.