Neste momento, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico são concelhos com grande carência habitacional, sendo que apenas as duas primeiras estão com investimentos em curso. É preciso que mais autarquias ajudem a resolver o problema habitacional na Região. O alerta foi feito esta manhã pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, no debate mensal no parlamento madeirense sobre Habitação.

Pedro Fino relembrava os projetos previstos até 2026, em resposta à socialista Isabel Garcês que, entre outras preocupações, lembrou que é na Madeira onde há mais famílias monoparentais e famílias com baixos rendimentos, que não conseguem aceder aos programas do governo.