Pedro Coelho garante a indecisos que voto no ‘Madeira Primeiro’ “não é um voto perdido”

Focado numa vitória no próximo dia 10 de março, Pedro Coelho, cabeça de lista do ‘Madeira Primeiro’ dirigiu, hoje, apelos aos eleitores indecisos, dando-lhe garantias de que votar na coligação PSD/CDS é “um voto útil”.

“Porque, quanto mais deputados elegermos, mais importantes poderemos ser na República e é isso que iremos fazer. É esse o nosso propósito e acredito que as pessoas que estão indecisas hoje, se votarem em nós, saberão que o seu voto não é perdido”, asseverou o representante, em declarações no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos.

Já apontando o dedo ao “desgoverno socialista” durante oito anos, o candidato denotou que são vários os assuntos “que têm de ser tratados e que ainda não o foram”, dando o exemplo da questão da mobilidade ainda “não resolvida” e do reforço da autonomia não cumprido.

Conforme declarou Pedro Coelho, estes apenas alguns dos inúmeros dossiês que continuam pendentes e que, se sanados, garantido mais qualidade de vida à população, situação que o ‘Madeira Primeiro’ se compromete a reverter.

“Queremos mais Autonomia, mais mobilidade para que os madeirenses paguem 86 euros e os estudantes 65 euros nas suas viagens ao continente e, no fundo, queremos que nos respeitem, porque se fizermos mais pela Madeira certamente estamos a fazer mais por Portugal”, elencou, declarando, por isso, o seu apoio a Luís Montenegro.

“Queremos um Governo nacional diferente, porque apresentámos 34 propostas que eram importantes para a Madeira ao Orçamento do Estado para 2024, das quais 32 foram chumbadas pelo PS, inclusive com representantes eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira”, deplorou, mais acusando o governo socialista de não ter ajudado a Madeira nestes últimos anos e distribuindo críticas a quem está em campanha eleitoral “para umas potenciais regionais”.

Já questionado pelos jornalistas sobre as eleições internas do partido, Pedro Coelho procurou deixar uma mensagem de união e mobilização, mas frisando que “as eleições que são importantes são estas, a 10 de março”, sendo nesta corrida que os militantes e simpatizantes do PSD-M deve estar focados.