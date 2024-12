O PCP realizou hoje uma ação de contacto com a população no centro do Funchal, para apresentar a sua proposta de aumento do salário mínimo nacional para 2025 que amanhã vai ser debatida e votada na Assembleia da República.

No decurso da iniciativa de contacto com a população, na Rua João Tavira, o dirigente do PCP, Ricardo Lume disse que “é necessário criar um amplo movimento popular e social na defesa da valorização dos salários, que defina um aumento salarial de 15% para todos os trabalhadores, aumento que não pode ser inferior a 150€, assim como é necessário garantir que nenhum trabalhador aufira um salário inferior aos 1000€ já em 2025”.

É para dar expressão material a esta exigência nacional que o PCP agendou para ser discutida e votada amanhã na Assembleia da República uma proposta para garantir o aumento do salário mínimo nacional para 1000 euros já em janeiro de 2025.

O dirigente do PCP referiu que “não falta riqueza no País e na Região, falta é justiça para os trabalhadores uma justa distribuição da riqueza”.

“Amanhã na Assembleia da República, aquando da votação da proposta do PCP cada partido vai ser confrontado com a opção de valorizar os trabalhadores ou defender os lucros dos grupos económicos”, disse ainda o dirigente do PCP.