O PCP-Madeira afirmou hoje que vai continuar a intervir para garantir que todos os trabalhadores na Região, da administração pública central e da Universidade da Madeira que auferem salário mínimo recebam a Remuneração Mínima Garantida Regional em vigor.

Junto ao Campus Universitário da Penteada numa ação de contacto com trabalhadores e estudantes da UMa, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, denunciou que “não é aceitável que na nossa Região o Governo da República com o compadrio do Governo Regional sejam o maior promotor das injustiças salariais, permitindo que funcionários sobre a sua tutela aufiram salários inferiores ao Salário Mínimo a praticar na Região.”

Atualmente, na Região Autónoma da Madeira, o salário mínimo são 850,00€, enquanto o valor do Salário Mínimo Nacional da administração pública central é de 821,83€.

“Na Região Autónoma da Madeira, todos os trabalhadores do setor público ou privado não podem receber um salário inferior aos 850,00€, mas lamentavelmente nos serviços da administração pública central e na Universidade da Madeira está a ser aplicado um vencimento que tem como referência o Salário Mínimo Nacional da administração pública central”, disse.