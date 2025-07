”Após um período de reflexão”, Paulo Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, decidiu sair do CDS.

Numa publicação no Facebook agradece a todos os que acompanharam neste percurso, sobretudo Rui Barreto e Paulo Abreu.

“Ao António Lopes da Fonseca, ao Rui Barreto e ao José Manuel Rodrigues, presidentes do CDS enquanto fui militante o meu agradecimento”, adita.

“Cumpri sempre, mas sempre com dedicação e coração os desafios a que me propus e continuarei com a certeza a intervir civicamente com responsabilidade e independência”, remata.