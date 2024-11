Paulo Neves pede mais apoios ao turismo e obras nas infraestruturas aeroportuárias da Região

Destacando a evolução positiva que tem vindo a ser registada, na Região, no que ao crescimento do setor do Turismo respeita, o deputado Paulo Neves apelou ao Governo da República, durante a discussão do Orçamento do Estado na especialidade, para que garanta a integração da Madeira não só nos Programas de Apoio que existem, destinados a este setor mas, também, nas novas rotas que venham a ser estabelecidas com companhias aéreas estrangeiras, de modo a garantir que a procura se mantenha e reforce para o futuro.

Uma procura à qual, é, todavia, fundamental corresponder com as melhores condições, designadamente do ponto de vista das Infraestruturas Aeroportuárias, com o deputado Social-democrata a lembrar a necessidade do Governo da República avançar, o mais depressa possível, com as obras previstas para a Pista do Aeroporto do Porto Santo – de modo a que a mesma possa receber mais aeronaves – mas, também, na Torre de Controlo do Aeroporto Internacional da Madeira.

Paulo Neves que, nesta oportunidade e ainda em matéria de mobilidade, congratulou-se pelo facto do Governo Central ter decidido baixar as tarifas das viagens aéreas para os Residentes na Madeira, ainda que tenha lembrado que é preciso ir mais além e garantir que a revisão do Subsídio Social de Mobilidade venha a ser uma realidade, nos moldes há muito defendidos.

“O nosso objetivo e a nossa prioridade é desburocratizar todo o Sistema e garantir que os Madeirenses só paguem aquilo que têm de pagar sem adiantar dinheiro ao Estado”, frisou o deputado, citado em comunicado, no qual assume a sua expetativa de que este seja um assunto resolvido, ao fim de ter sido adiado oito anos pela governação socialista.

A importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira e o Registo Internacional de Navios, que deve ser “um orgulho nacional”, foram outros assuntos destacados pelo deputado Social-democrata.