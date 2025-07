A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, será recebida amanhã, às 14h30, pela subdiretora geral de Cultura e Território da Fundação “la Caixa”, em Lisboa.

Este encontro institucional com Maria João Cabral tem como principal objetivo o aprofundamento de possíveis parcerias estratégicas entre o Governo da Madeira e a Fundação “la Caixa”, no âmbito dos programas sociais e de inclusão ativa que a referida entidade desenvolve em Portugal.

“O alinhamento entre os eixos de atuação da Fundação — nas áreas da juventude, empregabilidade, combate à pobreza, envelhecimento ativo e inclusão social — e as prioridades da política pública regional está na base desta reunião, que se pretende estruturante para futuras colaborações”, refere uma comunicação da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

A secretaria regional pretende, com este encontro, ampliar a presença e o impacto da Fundação “la Caixa” na Madeira, promovendo sinergias com instituições locais, públicas e do terceiro setor, e possibilitando um reforço de respostas sociais duradouras e de proximidade junto do contexto regional.