A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude participou esta terça-feira na sessão plenária do Congresso Global ‘Educação, Solidariedade e Evangelização: Da Europa para a Madeira, da Madeira para o Mundo’, onde destacou a necessidade de unir esforços entre escolas, instituições sociais, entidades governamentais e comunidades de fé para garantir que nenhuma criança ou jovem fica para trás. “Educar é, também, proteger. E proteger, em muitos casos, é a forma mais urgente e essencial de educar. Falar de educação sem falar de justiça social é esquecer metade da missão”, afirmou Paula Margarido.

No seu discurso, a governante evocou também o papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, o reforço de respostas educativas diferenciadas, os programas de apoio à parentalidade e as estratégias que têm vindo a ser desenvolvidas no arquipélago em prol da inclusão ativa e do combate à exclusão precoce. Mas sublinhou que o trabalho institucional só produz verdadeiros resultados quando encontra respostas comunitárias empenhadas, como é o caso da ação educativa e social das Irmãs da Apresentação de Maria.

Refira-se que o Congresso Global ‘Educação, Solidariedade e Evangelização: Da Europa para a Madeira, da Madeira para o Mundo’ decorre no Funchal até 11 de julho, por ocasião dos 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira.