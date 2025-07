A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta terça-feira nas comemorações do 38.º aniversário do Estabelecimento Santa Isabel, no Monte, no dia em que se celebrou, também, a sua Padroeira - Santa Isabel. A governante participou na celebração eucarística, num momento marcado pela proximidade e simbolismo.

Presentes na celebração eucarística, que foi presidida pelo pároco Vítor Sousa, estiveram também a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, a diretora do Estabelecimento, Mara Nunes, o anterior secretário regional João Carlos Abreu, além de utentes, colaboradores e familiares.

No momento do ofertório solene, um dos momentos litúrgicos da Eucaristia, os utentes e funcionários ofereceram pão, vinho, flores, plantas e as simbólicas chaves da instituição, reafirmando o sentido comunitário e espiritual da casa.

A visita à instituição permitiu, ainda, à secretária regional apreciar o painel e escadarias pintados, onde sobressaía a mensagem, da autoria da diretora Mara Nunes, mas destacada por Paula Margarido “Os idosos não são apenas idosos. São os amores da vida de alguém”, que expressa o espírito de cuidado e afeto que marca o dia a dia da instituição. João Carlos Abreu destacou a o papel indelével e insubstituível do amor, que se sente sempre presente naquela instituição.

Seguiu-se um momento de descontração e convívio, com a atuação de dois novos “ utentes “ da Instituição, o casal “ Sr. Ernesto e Senhora Isabelinha” que cantaram dançaram e, ainda, desafiaram as individualidades presentes para uma tradicional roda, lembrando os tempos de serão antigos, a anteceder a partilha de um lanche.

O nome destas mascotes, Isabelinha e Ernesto, foram escolhidos pelos próprios idosos.

A governante teve oportunidade de sublinhar o ambiente de profundo cuidado e afeto que se percebe entre funcionários e idosos, quer no trato como até na decoração e organização do edifício.

Mesmo sob uma desafiadora chuva , tanto a celebração eucarística, como o convívio e o cantar dos parabéns decorreram sob grande animação e ternura.

Com capacidade para 62 residentes e um centro de dia para 8 utentes, o Estabelecimento Santa Isabel tem sido, ao longo de quase quatro décadas, um pilar na resposta social à população sénior da Região. A governante destacou a dedicação das equipas e o ambiente familiar que faz desta casa um verdadeiro lar para quem nela vive e trabalha.