Em 2024, o Parque Temático da Madeira registou um crescimento de cerca de 19 mil entradas, atingindo o valor de 79.445 visitantes, o que configura um aumento significativo de 31% relativamente ao ano anterior.

“O espaço apresenta atrações diversificadas, como os pavilhões temáticos, o novo Centro das Levadas, o parque infantil com várias diversões para os mais pequenos, a quintinha do Parque, que valoriza os ofícios pecuários e agrícolas tradicionais, com a presença de diversos animais, o lago, que proporciona agradáveis passeios de barco, e o aldeamento de Casas Típicas, onde é possível observar os artesãos do Parque a trabalhar a lã, o linho, o Bordado Madeira e os vimes, entre outros motivos de interesse”, lê-se em nota enviada à imprensa.

“Este crescimento também demonstra o impacto positivo das estratégias de valorização e dinamização do espaço. Recentemente, o empreendimento foi alvo de um projeto de reconversão e do projeto de criação do Centro das Levadas, investimentos financiados por fundos europeus e que reforçaram o compromisso na preservação e promoção das tradições madeirenses, bem como a inovação de apresentar novas experiências culturais e lúdicas”, destaca Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Com esta trajetória ascendente, o Parque Temático da Madeira reafirma o seu papel enquanto referência no turismo cultural da Região, convidando turistas e residentes a descobrir um espaço único, onde a história e a identidade madeirense são preservadas e valorizadas.