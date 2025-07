O novo Parque Desportivo da Cidade de Câmara de Lobos será oficialmente inaugurado no sábado, 26 de julho, pelas 11h00, numa cerimónia pública, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que marca a abertura de um espaço “pensado para a prática desportiva, o lazer e a convivência intergeracional”, refere a autarquia em nota de imprensa.

Situado na Avenida Nova Cidade, junto à Ribeira do Vigário, o parque ocupa uma área total de 4.646 metros quadrados e representa um investimento global de cerca de 1,7 milhões de euros, comparticipado em 85% por fundos comunitários, no âmbito do programa Madeira 14-20, e em 15% pelo orçamento municipal.

A infraestrutura integra uma pista ‘pumptrack’ em betão, dois campos de padel com dimensões oficiais, equipamentos de treino Out&Fit e street workout, uma zona de fitness sénior, áreas relvadas e zonas de estar e descanso. O espaço inclui ainda uma edificação reabilitada que acolhe sanitários e contará no futuro com uma pequena cafetaria de apoio. “Todos os percursos e equipamentos foram concebidos para garantir acessibilidade plena, promovendo a inclusão e o bem-estar de toda a comunidade”, lê-se na informação divulgada pelo Gabinete da Presidência da CMCL.

Para a presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, esta inauguração “é muito mais do que abrir um novo espaço público”. “É oferecer à cidade um lugar onde todas as gerações se podem encontrar, cuidar da saúde, conviver e apropriar-se do território de forma positiva e segura”, acrescenta.

A autarca sublinha ainda o impacto urbano do projeto: “Estamos a valorizar uma das principais entradas da cidade, com um equipamento moderno, funcional e alinhado com a nossa visão de um município mais verde, mais ativo e com melhores condições para viver.”

O Parque Desportivo da Cidade de Câmara de Lobos é “mais uma peça na estratégia municipal de requalificação urbana e aposta clara na mobilidade suave e na criação de espaços multifuncionais e sustentáveis, ao serviço da população e de quem visita o concelho”, remata a edilidade.