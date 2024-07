Mónica Freitas, deputada do PAN, disse hoje que o seu partido “nunca fugiu à responsabilidade” e que o voto que irá dar esta tarde “não é nem no PSD nem do Governo”, mas nas “86 medidas” do PAN incluídas no Programa.

“Somos o segundo partido com mais medidas neste Programa”, afirmou, acrescentando que as medidas foram incluídas sem comprometer a “identidade” do partido.

Distanciando-se da opção dos partidos que não quiseram negociar a proposta do Programa, Mónica Freitas assumiu que “viabilizar o Programa é dar um voto de confiança a este Governo”, mas pediu humildade na governação.

A deputada disse ainda que apesar de o presidente do Governo Regional ser arguido, os madeirenses expressaram-se nas eleições e encontraram a atual solução.

Entretanto, o PAN enviou um “pedido de retificação do título de notícia”, por as declarações de Mónica Freitas não terem sido “no sentido que a frase constante no título da notícia quer transmitir”.

Assim, o JM publica na íntegra todo o parágrafo proferido por Mónica Freitas no hemiciclo e onde conta a frase que faz o título da notícia.

Afirmou a deputada do PAN: ”Viabilizar este programa é dar um voto de confiança a este governo, sim, mas é também exigir deste governo que cumpra os compromissos que assumiu e que, orçamento a orçamento, tenha a capacidade de dialogar e de tirar o melhor de cada partido em prol da população. Esse é o compromisso do PAN foi assim que nos apresentamos a eleições e é a única forma que sabemos fazer política. Com a seriedade, responsabilidade, rigor e transparência que nos é exigida. Porque precisamos de ser sérios e de levar isto a sério”.

Texto atualizado às 19h02.