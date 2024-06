PAN sem “queixas” na área do bem-estar animal

Mónica Freitas, deputada do PAN, “parabenizou” o Governo Regional pelas políticas na área do bem-estar animal”.

As medidas previstas nesta área no Programa do Governo agradam de tal modo o PAN, que a deputada única não tem “nenhuma queixa” a fazer.

Mónica Freitas sinalizou ainda que “nove das 11 medidas” que estão no Programa do Governo também estão no programa do PAN.