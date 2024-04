PAN-Madeira reuniu com o Sindicato Nacional da Proteção Civil

O PAN-Madeira esteve reunido com o Sindicato Nacional da Proteção Civil, onde auscultou as preocupações dos bombeiros.

Leia a nota de imprensa do PAN:

“Apesar da não discussão em plenário, o Partido PAN Madeira levou ao parlamento regional um voto de solidariedade aos/as Bombeiros/as, Funcionários/as, e Voluntários/as das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários, e nesse âmbito convocou uma reunião com o Sindicato Nacional da Proteção Civil.

Nesta reunião, os dirigentes do sindicato tiveram a oportunidade de expor ao PAN Madeira as suas preocupações relativamente à falta de efetivos que algumas corporações de Bombeiros da Região possuem. Isto, devido essencialmente à grande falta de incentivos que esta carreira profissional acarreta. Neste sentido, ambas as entidades concordaram na necessidade de haver um Estatuto Profissional de Bombeiro digno, avançando depois para o Estatuto Remuneratório do mesmo. Na visão do PAN Madeira, é quase ofensivo haver Bombeiros na região a receber quase o ordenado mínimo, para a quantidade de trabalho que têm.

Foi ainda abordada a falta de condições que alguns quarteis de bombeiros possuem e as condições do material de operação e equipamentos. Para o PAN é fundamental que o material esteja em boas condições e adaptado de forma a garantir um serviço digno e em segurança.

Para o PESSOAS - ANIMAIS - NATUREZA é fundamental aumentar os apoios financeiros, assim como é imperativo uma melhor gestão dos mesmos, não podendo responsabilizar a Presidência da República pela falta de financiamento pois esta situação é algo que é recorrente.

De forma a dignificar esta profissão, o PAN Madeira defende que os Bombeiros deveriam receber um subsidio de risco, um subsidio de turno e ainda um subsidio de mobilidade, pois muito deles têm que se deslocar com a própria viatura para os destacamentos. Estes subsídios não devem estar incluídos na retribuição base, devendo ainda haver garantia e disponibilização de apoio e acompanhamento ao nível da saúde, incluindo apoio psicológico.”