“No Dia Mundial da Não-Violência, o PAN Madeira não pode deixar de expressar a sua profunda indignação perante os recentes acontecimentos de violência física numa escola da Ribeira Brava, amplamente divulgados por um vídeo que circula nas redes sociais”

Em nota de imprensa, o Partido Pessoas-Animais-Natureza “repudia veementemente qualquer forma de violência, em especial situações de bullying e agressões em contexto escolar, que comprometem o bem-estar e o desenvolvimento saudável das nossas crianças e jovens”.

O PAN Madeira relembra a importância crucial da educação para a promoção de uma cultura de paz e respeito mútuo. “A violência nas escolas é um reflexo preocupante da falta de estratégias eficazes para prevenir e combater comportamentos agressivos. É imperativo que as instituições de ensino sejam ambientes seguros e inclusivos, onde a empatia e a cooperação prevaleçam sobre o medo e a agressão”, sublinha o PAN.

Nesse sentido, o PAN Madeira defende a implementação de medidas concretas para combater a violência nas escolas, tais como o reforço de programas de educação emocional e social, com enfoque no desenvolvimento de competências como a empatia, o respeito e a resolução pacífica de conflitos.

A criação de gabinetes de apoio psicológico e social em todas as escolas, com um aumento significativo de profissionais capacitados para identificar e intervir precocemente em situações de bullying e violência, é outra proposta, bem como a promoção de campanhas de sensibilização e envolvimento de toda a comunidade educativa (professores, alunos e famílias) no combate à violência escolar e a “criação de um sistema de denúncia anónima e eficaz que permita a qualquer aluno reportar situações de violência sem receio de retaliação”.

“A educação é a chave para transformar a sociedade e eliminar a violência, seja ela nas escolas ou em qualquer outro contexto. Não podemos tolerar que as nossas escolas, que deveriam ser espaços de aprendizagem e crescimento, se transformem em cenários de agressão e medo. O PAN continuará a lutar por um sistema educativo que promova valores de respeito, paz e solidariedade”, refere Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

A concluir, “neste Dia Mundial da Não-Violência, o PAN Madeira apela ao Governo Regional e às instituições de ensino para que tomem medidas urgentes e eficazes para erradicar a violência nas escolas, e para que reforcem o papel da educação como instrumento fundamental na construção de uma sociedade mais pacífica e justa”.