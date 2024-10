O PAN Madeira voltou hoje a apelar à adoção de medidas concretas e imediatas para combater as alterações climáticas, à luz dos “impactos devastadores que se fazem sentir”, tanto a nível global como na Região.

“O aumento da frequência de fenómenos meteorológicos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas, não pode mais ser ignorado, e é essencial que os nossos governantes coloquem a proteção do ambiente no topo da agenda política”, pode ler-se numa nota divulgada pelo partido.

Num comunicado, o PAN defende “a implementação de uma estratégia regional de mitigação e adaptação às alterações climáticas, que inclua não só a redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas também medidas de proteção do património natural, como a reflorestação de áreas afetadas por incêndios e a preservação da biodiversidade”.

“É imperativo que a Madeira se posicione como uma região pioneira na luta contra as alterações climáticas. Não podemos continuar a ignorar os sinais evidentes do colapso ambiental. Temos uma responsabilidade ética e moral de assegurar que as gerações futuras possam viver num planeta saudável e sustentável,” afirmou Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira. “O governo regional tem de priorizar políticas que protejam o ambiente, incluindo a descarbonização da economia e continuar a investir em energias renováveis.”