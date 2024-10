PAN Madeira pede “um combate sério” às drogas sintéticas

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira reuniu hoje com a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) para obter uma visão mais abrangente sobre o combate às drogas sintéticas, “um flagelo que tem afetado a Região Autónoma da Madeira nos últimos anos”.

Leia a nota de imprensa do PAN:

“Durante a reunião, foi discutido o impacto das novas substâncias psicoativas na sociedade madeirense, sobretudo entre os mais jovens e os desafios que se impõem na prevenção e no tratamento das dependências. O uso destas drogas, que são frequentemente mais acessíveis e de produção barata, continua com constantes desafios de saúde pública, segurança e inclusão social, exigindo assim uma abordagem coordenada e inovadora.

O PAN Madeira apresenta um conjunto de medidas para enfrentar este problema crescente, reforçando a necessidade de investir em ações de sensibilização, com o objetivo de prevenir o consumo desde cedo. Além disso, defende o aumento dos recursos para as unidades de tratamento e reinserção social, com a criação de um centro de dia, vocacionado para o acompanhamento e monitorização destes consumidores, que muitas vezes rejeitam ou abandonam o internamento. Defende ainda o apoio a políticas públicas que incentivem a investigação e o desenvolvimento de programas que reduzem o consumo destas substâncias. O partido propõe ainda o reforço da fiscalização sobre o comércio ilegal de substâncias e a criação de parcerias entre o setor público, IPSS’s e especialistas na área da saúde para uma resposta mais eficaz. Importa ainda rever a legislação em vigor referente a esta matéria.

“O combate às drogas sintéticas não pode ser visto apenas como uma questão de segurança, mas também de saúde pública. Precisamos de investir na prevenção, como também no tratamento e na reabilitação dos consumidores destas drogas. Além disso, é essencial criar centros de apoio especializados e reforçar as ações de sensibilização. A nossa atuação deve ser proativa, adaptando-se à evolução deste problema e garantindo que estamos um passo à frente no combate às novas substâncias.”, afirmou Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

O PAN Madeira reafirma o seu compromisso em trabalhar de forma ativa e colaborativa com todas as entidades envolvidas no combate às dependências, defendendo uma abordagem centrada na saúde pública e na dignidade humana. O partido continuará a pressionar para que o Governo Regional implemente medidas eficazes e sustentáveis no combate ao consumo de drogas sintéticas, garantindo um futuro mais seguro e saudável para todos os madeirenses.”