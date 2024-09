PAN/Madeira já entregou pedido de esclarecimento à Secretaria da Inclusão sobre o Lar Bela Vista

A representação parlamentar do PAN/Madeira, através da deputada única Mónica Freitas, fez um pedido de esclarecimento à Secretaria da Inclusão relativamente ao Lar da Bela Vista.

No âmbito das várias denúncias públicas por funcionários/as, familiares e diversos partidos políticos, o PAN que já se havido pronunciado quanto a esta situação anteriormente, refere já ter efetuado o pedido de esclarecimento, no dia 10 de setembro, à Secretaria da Inclusão sobre as condições atuais do Lar Bela Vista.

“As denúncias face ao funcionamento deste Lar a vários níveis não são recentes e já vêm de há muito tempo, contudo, desde o processo de transição para o privado, que a situação parece vir a piorar. Já no dia 2 de agosto após várias denúncias públicas com fotos e vídeos a comprovar, o PAN tinha alertado para a importância de clarificar estas situações e apresentar soluções urgentes. É inadmissível que o Governo Regional não se pronuncie claramente quanto a isto e parece ridículo as ameaças da administração atual em processar quem está a dar voz aos utentes e familiares”, defende Mónica Freitas

No pedido de esclarecimento efetuado, o partido pretende que a Secretaria informe quanto ao processo de transição, à falta de água quente, se já houve fiscalizações recentemente para averiguar as várias denúncias e se há datas estipuladas para as obras de reabilitação do edifício.

“Compreendemos que os processos de transição levem o seu tempo e que a administração queira defender a sua imagem, contudo, o que aqui deve interessar em primeiro lugar é os interesses dos idosos, que merecem viver em condições dignas e os familiares dos mesmos que precisam de se sentir seguros e confiantes. Poderia ser interessante a administração proporcionar uma visita aos diferentes partidos políticos para conhecerem as instalações e desta forma tirar todas as dúvidas.”

O PAN solicitou no passado dia 10 de setembro, uma reunião com a administração, no sentido de clarificar a situação e visitar as instalações do lar, aguardando resposta.

“Aguardamos também pela audição parlamentar proposta pelo PS, onde convoca a Secretária da Inclusão e os membros atuais e anteriores da administração da IPSS Living Care para podermos obter os devidos esclarecimentos quanto a esta situação, sendo que o principal objetivo de todas as entidades deve ser no sentido de salvaguardar o bem-estar dos idosos e dos próprios funcionários/as. É um trabalho de grande desgaste físico e psicológico, que exige formação adequada e as devidas condições de trabalho.”

O partido Pessoas-Animais-Natureza espera que haja bom-senso entre todos e que se aproveite a preocupação generalizada para efetivamente chegar a soluções.