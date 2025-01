O PAN Madeira, no âmbito do artigo que noticia o aumento do abandono de animais devido às ações de despejo, vem reforçar o trabalho e medidas que tem vindo a defender desde setembro de 2023.

“Este é um assunto que não nos passa ao lado, sendo o único partido que tem denunciado e reivindicado por medidas para colmatar esta situação. A criação da “Box Animal” no Centro de Juventude do Funchal, não foi um desejo materializado da Secretária da Inclusão, mas uma proposta apresentada pelo PAN Madeira no âmbito das reuniões que teve tanto com a Secretaria da Inclusão como dos Equipamentos e Infraestruturas. Esta proposta do PAN foi apresentada na reunião de 9 de novembro de 2023, à qual lançamos notícia expondo essa medida que foi abraçada pela sra. Secretária. A “Box animal” mais que um nome pomposo, tem que ser uma resposta alargada, com melhores condições e que deve ser pensada para todas as Pousadas de Juventude, uma vez que tem servido para acolher famílias em situações de emergência.”, refere Mónica Freitas do PAN Madeira

O partido repudia as afirmações que a falta de orçamento é o que condiciona a criação de respostas, uma vez que o PAN contemplou no Orçamento 2024 verbas para a esterilização dos animais de companhia, aumento dos apoios às associações da causa animal e inclusive incluiu no programa de governo que foi aprovado em julho de 2024 o reconhecimento do Estatuto de F.A.T. – Famílias de Acolhimento Temporário como alternativa de alojamento temporário de animais de companhia.

“Este medida do reconhecimento e criação do estatuto de Famílias de Acolhimento Temporário, não envolve custos financeiros, sendo uma questão de vontade política. Também por proposta do PAN contemplada no Programa de Governo foi possível criar a Direção de Serviços de Bem-estar animal e veterinária, portanto há vários mecanismos no terreno criados por proposta do PAN, que estão sobre a tutela do Governo e que têm de dar resposta a estas situações. E mais do que colocar as medidas no papel, é preciso passar à ação e garantir que esta é uma questão colocada na agenda de prioridades. De nada serve negociar medidas e apresentar propostas, se depois não passam apenas de promessas não concretizadas. A criação da “Box Animal” também não estava contemplada em nenhum orçamento, tendo sido um medida PAN conseguida fora das negociações dos orçamentos, por isso não é uma questão de estabilidade política ou de financiamento, mas de vontade política e de visão por parte de quem nos Governa.”, defende Mónica Freitas

A Porta-Voz do PAN Madeira refere que o partido estará sempre alerta para as questões do bem-estar animal e continuará a reivindicar pela concretização de medidas concretas e que vão ao encontro das necessidades reais das famílias. Afirma também que não irá permitir que o trabalho do partido seja secundarizado, nesta que é a causa que está na génese da constituição do mesmo e tendo sido os principais a trabalhar sobre a mesma, com vários diplomas apresentados na Assembleia Legislativa Regional. Afirma que irá continuar a trabalhar no sentido de dar melhores condições às associações da causa animal que tanto fazem pelo bem-estar dos mesmos e que substituem muitas vezes o trabalho que deve ser do Estado.