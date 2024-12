No âmbito das celebrações do Dia Internacional do Voluntário, o PAN Madeira esteve presente no IX Encontro de Voluntários da Região Autónoma da Madeira, organizado pela Associação Casa do Voluntário e outras entidades parceiras do setor social. As instituições representadas, incluindo as empresas, têm um papel fundamental no setor social e económico, promovendo pilares essenciais como a solidariedade e espírito de entreajuda.

Neste dia, o PAN Madeira enaltece todos os voluntários e voluntárias da nossa Região que, com os seus gestos generosos, dedicam tempo e energia ao próximo. O impacto do voluntariado na nossa comunidade é incomensurável, sendo uma das maiores provas do poder da cidadania ativa.

“A celebração deste dia é também um momento para refletirmos sobre o apoio às instituições que acolhem e organizam o trabalho dos/as voluntários/as. Não podemos continuar a ignorar a necessidade de uma revisão urgente das tabelas salariais das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), valorizando os profissionais que se dedicam ao cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos e pessoas com deficiência. A dignificação das suas condições de trabalho deve ser uma prioridade nas políticas públicas da nossa Região. O reforço das respostas sociais de modo a que estas pessoas tenham os recursos e ferramentas para dar melhor resposta às necessidades da sociedade. Também as empresas têm um papel fundamental ao nível da responsabilidade social, ao nível interno e externo, mas também ambiental com boas práticas de sustentabilidade que devem ser reconhecidas e valorizadas.,” reforçou Mónica Freitas, deputada do PAN Madeira.

O PAN Madeira congratula todas as pessoas envolvidas neste evento, lamentando apenas o uso inadequado do Presidente do Governo Regional, que no uso da palavra desvirtuou esta celebração para questões partidárias.

“Não era o momento para discursos de vitimização, descartando-se da responsabilidade que tem enquanto Presidente do Governo, em dar credibilidade às instituições e saber fazer a leitura do momento atual. Em vez disso prefere passar a responsabilidade a outros, aos mesmos que diz estarem a brincar a política. Mas brincar a política é não ser sério e responsável e tentar usar o orçamento como arma contra a população.”

O PAN continuará na defesa e promoção de uma sociedade mais justa, solidária e que valorize tanto os voluntários como os profissionais das IPSS, fundamentais para o bem-estar coletivo da nossa Região. E continuaremos a trabalhar para a estabilidade conjuntamente com a credibilidade que precisamos para fazer um trabalho efetivo que chegue às pessoas em primeiro lugar.