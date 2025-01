A sucessão de acidentes graves nas estradas da Madeira revela a “urgência de medidas concretas para melhorar a segurança rodoviária e promover uma mobilidade mais sustentável”, refere o PAN em nota de imprensa. O partido “lamenta profundamente as várias perdas humanas e reafirma o seu compromisso com soluções que beneficiem toda a população”.

Entre as propostas do partido, destaca-se “o investimento em infraestruturas modernas de segurança, como sistemas de alerta de trânsito que forneçam informações em tempo real, reduzindo os congestionamentos e a necessidade de uso de dispositivos móveis ao volante”, refere o PAN, que defende igualmente “ajustes nos horários escolares e laborais para evitar concentrações de tráfego em determinados períodos do dia, contribuindo para uma circulação mais fluida.”

“Graças à atuação do PAN, foi possível implementar o passe único para toda a região, uma medida essencial para tornar o transporte público mais acessível e reduzir a dependência do automóvel privado. No entanto, esta iniciativa não foi acompanhada por uma visão estratégica mais ampla, como o controlo da entrada massiva de automóveis na Madeira, em especial através do aumento desregulado de viaturas de aluguer, o que tem contribuído para o excesso de tráfego e o aumento dos riscos rodoviários”, refere Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

A promoção da partilha de veículos, através do desenvolvimento de uma aplicação segura para organizações públicas e privadas é outra iniciativa prioritária para o PAN. “Propomos ainda o desenvolvimento de planos específicos para cada escola, avaliando fatores como proximidade a vias principais e infraestrutura local, para mitigar o impacto no trânsito e aumentar a segurança”, acrescenta o PAN Madeira, que acredita que “uma visão integrada é essencial para priorizar a segurança nas estradas e fomentar uma mobilidade mais eficiente, acessível e amiga do ambiente”. “Com estas medidas, trabalhamos por uma Madeira mais segura, equilibrada e sustentável”, conclui.