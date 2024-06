Mónica Freitas considerou que “mais importante do que as pessoas” que constituem o Governo de Albuquerque, “é saber quais são as ideias e o trabalho que será desenvolvido”. “Nós sabemos que algumas das caras estão envolvidas em algumas polémicas, nomeadamente a da Saúde, com as declarações que fez. Mas momentos infelizes todos temos em algum momento da nossa vida”, declarou à rádio JM FM.

Para a deputada do PAN, “é legítimo que Miguel Albuquerque, depois de indigitado, escolha a sua equipa” e compreende a opção de continuidade “atendendo que a anterior legislatura foi muito curta e ficaram projetos por desenvolver”.

“Houve também um emagrecimento das secretarias, digamos assim, uma reivindicação de algumas forças políticas. Mas para o PAN, o que interessa, de facto, é o trabalho que será desenvolvido e o que será o programa de um governo que se espera ser para quatro anos”, reforçou.

Mónica Freitas sublinhou ainda que “todos os partidos, atendendo ao cenário na Assembleia, terão mais responsabilidade a partir de agora a nível de governação” e fez questão de realçar que o PAN “para viabilizar este governo precisa primeiro de conhecer o programa”.