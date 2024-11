A Assembleia Legislativa da Madeira assinala, com uma sessão solene comemorativa, o 25 de novembro de 1975, com uma sessão plenária com intervenções políticas de todos os partidos com assento parlamentar, culminando com o discurso do presidente do parlamento, José Manuel Rodrigues.

Com a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia a representar o Governo Regional, e depois de ouvidos o Hino Nacional e o Hino Regional, coube à deputada do PAN iniciar os discursos.

Mónica Freitas recordou “a resiliência e o orgulho” pelos madeirenses e pela Região na luta pela democracia, considerando que o caminho não tem sido fácil.

Mas, foi sobre a violência doméstica e a necessidade de proteger mais as mulheres que a deputada debruçou a sua intervenção, recordando que já morreram 25 mulheres no país este ano vítimas deste flagelo, com registo também na Madeira.

Vestida de roxo, Mónica Freitas sublinhou que a democracia deve servir também para combater o fenómeno.

Antes, a deputada do PAN também referiu que é preciso intensificar os valores da autonomia e da democracia na Região, olhando para os jovens. “Somos o melhor destino insular do mundo, mas temos de ser o melhor destino para os jovens”, afirmou.