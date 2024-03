PAN defende zona de indústria verde no Caniçal

O cabeça-de lista do PAN, em campanha no Caniçal e em Machico, defendeu hoje a criação de uma zona industrial verde na Zona Franca da Madeira.

“O PAN no âmbito das suas causas pretende implementar na Zona Franca Industrial da Madeira, uma zona de indústria verde. A ideia é reconverter as fontes de energia fósseis em energia limpa propondo a nível da República que as empresas que acedam a estes critérios, tenham benefícios em sede de IRC.”, esclarece Marco Gonçalves.

Considerando a zona em questão “o polo dinamizador da economia madeirense”, o PAN Madeira sublinha a importância de ali investirem numa economia verde, sustentável e que possa dar o exemplo.

”No âmbito da causa ambiental, alertamos ainda para a importância da conservação dos miradouros enquanto pontos turísticos mas também de valorização do património. Apesar desta não ser uma questão que diga respeito à República, temos que olhar para o País e para a Região com um olhar sério sobre o papel de quem tem poder de governação e que deve ter uma visão abrangente, e que incida sobre a proteção e conservação da natureza.”, defende também o partido que se apresenta nestas eleições norteado pelo mote ‘Por uma autonomia verde’.

A concluir, o candidato reforça que “o PAN foi o partido da oposição na República que mais medidas fez aprovar, demonstrando a sua utilidade”.