O Palácio de São Lourenço vai entrar num processo de reabilitação da sua estrutura.

Os trabalhos têm início na segunda quinzena de julho e vão incidir na área civil do Palácio de São Lourenço, previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a Cultura, numa empreitada promovida pelo Património Cultural, IP.

Esta intervenção definiu como prioritárias a complexa recuperação da estrutura de madeira das coberturas e dos tetos dos salões do andar nobre e área residencial privada, a reparação ou substituição de todas as caixilharias exteriores e a consolidação definitiva da cúpula da guarita do baluarte norte, que foi há vários anos alvo de trabalhos de contenção provisória.

Será também concluído o plano de acessibilidades, destacando-se a instalação de um elevador de acesso ao andar nobre do Palácio, bem como a renovação das redes de instalação elétrica, de águas e esgotos, bem como das infraestruturas de telecomunicações e segurança contra incêndios.

Até à conclusão dos trabalhos, prevista para meados de 2026 e dependendo do andamento dos trabalhos, haverá áreas temporariamente encerradas ao público, designadamente os salões nobres, os jardins, o pátio interior e a esplanada sul.

A partir de hoje, a esplanada sul e os baluartes noroeste e norte não estarão incluídos no percurso visitável do Palácio de São Lourenço.

O encerramento de outras áreas deste percurso, quando necessário, será divulgado pelo gabinete do representante da República para a RAM.

Notícia atualizada às 17h27