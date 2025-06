Os encarregados de educação dos alunos no 3º ano da EB PE Dr. Eduardo Brazão de Castro dizem ter sido “confrontados, na passada quarta-feira, 4 de junho, por uma mensagem de WhatsApp com a informação que os seus educandos no próximo ano letivo, 4º ano, passariam a ter aulas no Edifício Brazão de Castro em vez do atual Edifício Lombo Segundo”.

Informação que revela ter desagradado “um grupo considerável de pais que indica não ter sido ouvido ou consultado pela Direção da Escola”.

Nesse sentido, elaboraram “um abaixo-assinado contra esta mudança e deixado na Secretaria da Escola, Ed. Lombo Segundo, onde ainda funcionam as aulas das suas crianças, mas, rapidamente viram proibida a sua assinatura dentro da Escola”.

Alegam que o futuro edifício não tem condições para o ensino, sublinhando “a ausência de casas de banho, no andar previsto para o decorrer das aulas, bem como a ausência de parque infantil no edifício Brazão de Castro”.

Paralelamente, decorre ainda uma petição contra esta mudança. “Assim, na ausência de uma comunicação transparente esta comissão de Pais vê-se no direito de tornar pública a sua luta e pedir junto de todos os pais e comunidade escolar, familiares e amigos que assinem a sua petição: https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT125705. Mais e informa que, ainda, se encontra a decorrer a assinatura do abaixo-assinado junto à entrada da Escola - Edifício Lombo Segundo.”