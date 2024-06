A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Civil, organiza no dia 17 de junho, pelas 17h30, na sede regional, uma Tarde de Engenharia, subordinada ao tema “Controlo dimensional de modelos BIM com recurso a realidade aumentada”.

“Com esta iniciativa, pretende-se esclarecer os participantes sobre como usar a Realidade Aumentada no BIM (Building Information Modeling)”, informou uma nota enviada à redação.

A apresentação contará com a colaboração do diretor técnico da Construsoft, Nuno Pires, que elucidará os presentes sobre conceitos básicos do software BIM e fará uma demonstração com Trimble XR10 com Hololens, óculos de realidade aumentada.