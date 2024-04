A Ordem dos Médicos da Região Madeira entregou hoje os Prémios de Mérito aos três alunos da Madeira que obtiveram as melhores notas de candidatura em cursos de engenharia.

Margarida Nóbrega, que ingressou no curso de Engenharia Física Tecnológica, no Instituto Superior Técnico, com média de 19.25 valores; Rodrigo Boulhosa, que ingressou no curso de Engenharia Aeroespacial, no Instituto Superior Técnico, com 18.93 valores, e Elisabete Moreira, que ingressou no curso de Engenharia Aeroespacial, na Universidade de Aveiro, com 18,88 valores, foram os contemplados.

Receberam, respetivamente, prémios pecuniários de 1000, 750 e 500 euros.

A sessão contou com a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Miguel Branco, que elogiaram e incentivaram os futuros engenheiros.