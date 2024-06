Muitas vezes contra-argumentado pela oposição de ‘chantagem’ ao longo do período acumulado já no debate do Programa do XV Governo Regional, já na fase final da sua presença no plenário madeirense, Eduardo Jesus deixou expressa a sua constatação de que “temos previsto um aumento da promoção no mercado norte-americano que naturalmente não será uma realidade se não houver Orçamento”.

“Neste momento, temos ligações com Nova Iorque, Boston e Toronto. Está conseguido, mas importa investir para reforçar”, disse o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura.

“Não podemos depender excessivamente de um só mercado de nesta altura dependemos muito do europeu, onde Inglaterra e Alemanha representam 40%” do mercado emissor, conforme relevou, aditando que a Polónia está constantemente a crescer.

Mas, ainda assim, “importa olhar para mais longe”, pelo que sim, “no Orçamento vamos inscrever uma verba significativa para a promoção do mercado norte-americano”.