Orçamento Regional: Subsídio de insularidade de 662 euros

O subsídio de insularidade para funcionários públicos a exercer funções na Madeira será de 662 euros por ano.

Esta é uma das novidades do Orçamento Regional que está a ser apresentado esta tarde no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira

Segundo o secretário das Finanças Rogério Gouveia esta é uma medida justa e equitativa. Será pago no mês de março, no Porto Santo mantém-se. Outras novidades foram apresentadas.