Rui Caetano (PS), no Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), falou na “subserviência ao Governo da República” que o PSD demonstra e do alegado “clima de suspeição” que reina sobre este executivo a “contas com a Justiça”.

O Orçamento de Estado para 2025 “é uma vergonha” que “corta 32 ME das transferências e que deita no lixo a nossa autonomia”, atirou Rui Caetano, que acusa o PSD-M e CDS-PP de terem “estado a enganar os madeirenses” nesta terra em que a democracia é um “faz de conta”.

“É um orçamento que prejudica a Madeira e os madeirenses e não cumpre uma única promessa dos deputados social-democratas madeirenses”, observou.

Sustenta Rui Caetano que as conversações, agora, com a República, são via eletrónica e disse que há descrédito neste Governo Regional sobretudo atribuído pelo PSD nacional.

Falou também da postura que classificou como “arrogante”, de “quero, posso e mando” de Miguel Albuquerque e não esqueceu os pedidos de levantamento de imunidade.

Ainda sobre o OE2025, diz que já está na gaveta a revisão da Lei das Finanças Regionais que o PSD-M, conforme elaboração sua, já ficou para trás porque o PSD-M tem “medo” dos PSD nacional.