A Junta de Freguesia de São Pedro viu ontem o seu orçamento e Plano de Atividades aprovado para o ano de 2025 em Assembleia de Freguesia.

O orçamento que prevê uma receita total que ascende os 351 000 euros tem um forte investimento no social com a componente da ajuda social, através de bens alimentícios e um reforço da verba para as atividades dos seniores da freguesia.

A educação é outro pilar do orçamento através da atribuição de bolsas aos universitários e o apoio ás escolas da freguesia.

O compromisso com o ambiente no reforço da verba para limpeza de becos, travessas e veredas da freguesia como a manutenção de pequenos jardins é outra área que adquire relevância no orçamento. O bem-estar animal também esta explanado no presente orçamento.

O orçamento foi aprovado com 10 votos a favor , 2 abstenções e 1 voto contra

Já o Plano de Atividades foi aprovado com 10 votos a favor e 3 abstenções.

Segundo o presidente da Junta, Manuel Filipe, que se demonstrou muito satisfeito com os resultados da votação e a aprovação dos documentos, “este é um documento de continuidade do trabalho efetuado por este executivo em prol da população de São Pedro”.